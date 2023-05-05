Altın fiyatlarında kritik veri sonrası sert düşüş

İSTANBUL / EKONOMİ

Altının ons fiyatı, beklentilerden güçlü gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası sert geriledi ve günlük düşüşü yüzde 2'nin üzerine çıktı. ABD nisan ayı tarım dışı istihdamı 253 bin olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi kritik verinin 180 bin olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

Ons altın, ABD verisi öncesi 2034 dolarda işlem görürken; süpriz veri sonrası kademeli olarak 2004 dolara kadar değer kaybetti. Sarı maden saat 16.29 itibarıyla yüzde 2,07 oranında düşüşle 2009 dolara işlem görüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının açıklanmasının arından gerçekleştirdiği basın toplantısında faiz artırımlarının durdurulup durdurulmayacağının haziran toplantısında ele alınacağını belirtirken, açıklanacak makroekonomik verilerdeki sinyallerin öneminin altını çizmişti. ABD tarım dışı istihdam verisi, Fed'in faiz kararını verirken baktığı öncü göstergelerden biri olduğu için oldukça önemli.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen mesajlar sonrası, 'şahin' politikalarının sonlanacağına ilişkin öngörüler güçlenirken, bu durum altın fiyatlarını destekleyerek tarihi zirvesine ulaştırmıştı. Ons altın böylelikle tarihi zirvesini 2078 dolara çıkardı.

Gram altın düşüşte

Altının gram fiyatı, ons altına paralel hareketini sürdürüyor. Gram altın, ABD tarım dışı istihdamı sonrası, ons altındaki düşüşle beraber 1256 liraya kadar gerilerken, şu dakikalarda yüzde 2,04 kayıpla 1258 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2265 lira, Cumhuriyet altını da 9289 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,63 yükselişle 1285 liradan tamamlamıştı.