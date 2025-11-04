Altın fiyatlarında makas daralıyor: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında taban arayışı ve konsolidasyon süreci devam ederken; haftanın ilk işlem gününde ons 4.001 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü ilk işlemlerde ise ons fiyatı sınırlı bir değer kaybı ile 3.985 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

Fiyat makası daralıyor

Son dönemdeki fiyat hareketlerine bakıldığında, altının spot piyasa değeri ile fiziki satış fiyatı arasındaki farkın 21 Ekim’de yüzde 7 seviyelerine kadar çıktığı, ancak bugün itibarıyla yüzde 3,30’a kadar indiği görülüyor.

Kuyumcu esnafı, altındaki son yükselişin ardından yatırımcıların kâr satışına yöneldiğini ve bu nedenle yaklaşık iki hafta önceki yoğun fiziki talebin ortadan kalktığını belirtiyor. Ayrıca, iç piyasada konut ya da otomobil alımı gibi hedefleri olan yatırımcıların, bu dönemde fiziki altınlarını bozdurmaya devam ettikleri ifade ediliyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 4 Kasım 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.401,95 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.111,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.210,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 36.400,89 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.277,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 91.281,38 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.991,40 dolar