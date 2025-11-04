  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altın fiyatlarında makas daralıyor: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Takip Et

Altın fiyatlarında makas daralıyor: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 4 Kasım 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın fiyatlarında makas daralıyor: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Takip Et

Altın fiyatlarında taban arayışı ve konsolidasyon süreci devam ederken; haftanın ilk işlem gününde ons 4.001 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü ilk işlemlerde ise ons fiyatı sınırlı bir değer kaybı ile 3.985 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

Fiyat makası daralıyor

Son dönemdeki fiyat hareketlerine bakıldığında, altının spot piyasa değeri ile fiziki satış fiyatı arasındaki farkın 21 Ekim’de yüzde 7 seviyelerine kadar çıktığı, ancak bugün itibarıyla yüzde 3,30’a kadar indiği görülüyor.

Kuyumcu esnafı, altındaki son yükselişin ardından yatırımcıların kâr satışına yöneldiğini ve bu nedenle yaklaşık iki hafta önceki yoğun fiziki talebin ortadan kalktığını belirtiyor. Ayrıca, iç piyasada konut ya da otomobil alımı gibi hedefleri olan yatırımcıların, bu dönemde fiziki altınlarını bozdurmaya devam ettikleri ifade ediliyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 4 Kasım 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.401,95 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.111,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.210,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 36.400,89 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.277,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 91.281,38 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.991,40 dolar

Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İşte 4 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İşte 4 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde yağış ve sisli hava etkili olacak: İşte sıcaklık tahminleri...Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde yağış ve sisli hava etkili olacak: İşte sıcaklık tahminleri...Gündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans
Pasaport, ehliyet, yurtdışı harçları, cezalar... 2026 yılı yeni vergi ve harç tutarları açıklandıPasaport, ehliyet, yurtdışı harçları, cezalar... 2026 yılı yeni vergi ve harç tutarları açıklandıEkonomi

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
İsviçre frangı, Euro ve dolar karşısında zayıfladı
İsviçre frangı, Euro ve dolar karşısında zayıfladı
Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor
Asya borsaları haftaya pozitif başladı
Asya borsaları haftaya pozitif başladı
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altında Çin etkisi: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)
Altında Çin etkisi: İşte 3 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları
Altın fiyatları Fed ve Çin etkisiyle dalgalı seyrediyor

Altın Haberleri

Altın fiyatları Fed ve Çin etkisiyle dalgalı seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım