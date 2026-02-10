Altın fiyatlarında makas daralıyor: İşte 10 Şubat 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın yeni güne 7.065 TL seviyesinden, ons altın ise 5.035 dolar civarından başladı. Kapalıçarşı’da fiziki gram altının satış fiyatı 7.415 TL civarında işlem görüyor.

Spot piyasa ile fiziki piyasa arasındaki fiyat farkının ise bir miktar daraldığı gözleniyor. Geçtiğimiz hafta 1 kilo altın bazında 12 bin 500 dolara kadar çıkan makas, bugün itibarıyla 8 bin 500 dolara kadar indi. Ons altındaki daha sakin seyir, fiziki piyasadaki gerilimi de azaltmış durumda.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 10 Şubat 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.050,04 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.079,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.151,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 47.700,06 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.080,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 119.615,95 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.024,15 dolar