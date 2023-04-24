Altın fiyatlarında ‘merkez bankaları’ etkisi sürüyor

Altının ons fiyatı, cuma gününü 1983 dolardan tamamlamasının ardından bugün içerisinde, en yüksek 1985 doları, en düşük ise 1976 doları gördü. Ons altın saat 11.41 itibarıyla yüzde 1,37 oranında düşüşle 1982 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1980 dolar destek, 2000 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Fed’de 25 baz puan faiz artırımına kesin gözüyle bakılıyor

ABD'de çekirdek enflasyonun hala hedeflenen seviyenin oldukça uzağında olduğunu ve ücretlerde yükseliş eğiliminin devam ettiğini belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Analistler, bu hafta açıklanacak Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararları ile ABD ve Avrupa'da büyüme verilerinden alınacak sinyallerin yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

Gram altında yatay seyir

Altının gram fiyatı, yeni haftaya önceki kapanışına paralel başlamasının ardından, şu dakikalarda yüzde 0,05 yükselişle 1238 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2030 lira, Cumhuriyet altını da 8210 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,08 azalışla 1.237 liradan tamamlamıştı.