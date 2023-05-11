Altın fiyatlarında negatif seyir
Altın fiyatları, dün ABD enflasyon verisinin etkisiyle hızlı yükselirken; bugünkü işlemlerde dolar endeksinin yukarı yönlü hareketiyle baskı altında hareket ediyor.
Dünya genelinde resesyon endişelerinin tekrar gündeme gelmesiyle varlık fiyatlarında yön arayışı etkili oluyor.
Ons altın dün, beklentilere paralel gelen ABD enflasyon verisi sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma politikasında sona gelindiği algısıyla hızlı yükselirken, bugün 2036-2021 dolar bandında hareket ediyor. Sarı maden saat 11.45 itibarıyla yüzde 0,27 oranında yükselişle 2024 dolarda işlem görüyor.
Altının ons fiyatında teknik açıdan 2020 ve 2000 dolar destek, 2040 ve 2070 dolar direnç konumunda bulunuyor.
Gram altında negatif seyir
Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,14 altında 1272 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2090 lira, Cumhuriyet altını da 8470 liradan satılıyor.
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,13 azalışla 1.276 liradan tamamlamıştı.