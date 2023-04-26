Merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında attığı ‘şahin’ adımların sonuna gelindiği beklentisi güçlenirken, dünya genelinde resesyon endişesi günden güne artıyor.

Altının ons fiyatı, bugünkü işlemlerde en yüksek 2002 doları, en düşük 1993 doları görürken; saat 11.57 itibarıyla yüzde 0,01 oranında yükselişle 1997 dolarda hareket ediyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1990 ve 1980 dolar destek, 2000 ve 2020 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Altın fiyatlarında oynaklık artabilir

ABD'de Tüketici Güven Endeksinin 9 ayın en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çeken analistler, ülkede yeni konut satışlarının ise beklentileri aştığını belirterek makroekonomik verilerdeki karışık sinyaller ve para politikasına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentilerin yüzde 77'ye inse de güçlü kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

Gram altında yatay seyir

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirde başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,12 oranında yükselişle 1248 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2050 lira, Cumhuriyet altını da 8300 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,51 artışla 1.247 liradan tamamlamıştı.