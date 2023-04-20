Altın fiyatlarında oynaklık arttı

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başlanırken, temmuz toplantısına ilişkin belirsizlikler güçlendi. Buna göre, Banka'nın temmuzda yüzde 61 ihtimalle politika faizini sabit bırakması beklenirken, 25 baz puan daha faiz artırabileceğine yönelik ihtimaller yüzde 30 seviyesine çıktı.

Dün Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bu ayki toplantıda getiri eğrisine yönelik düzenlemelere gideceği ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yıl sonuna kadar 3 faiz artışı yapacağının fiyatlanmaya başlamasıyla tahvil piyasaları ve emtia fiyatlarında oynaklık arttı.

Altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 2001 doları, en düşük ise 1990 doları görürken; saat 11.45 itibarıyla yüzde 0,15 oranında yükselişle 1998 dolarda hareket ediyor. Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1990 dolar destek, 2040 dolar ise direnç konumunda bulunuyor.

Altının ons fiyatı, dün 1969 dolarla 3 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye inmesinin ardından kayıplarını kısmen telafi ederek günü 1995 dolardan tamamlamıştı.

Gram altında primli seyir

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,20 artarak 1246 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2040 lira, Cumhuriyet altını da 8270 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,52 azalışla 1244 liradan tamamlamıştı.