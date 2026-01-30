Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte 30 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

  1. Ekonomim
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 30 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Gram altın, saat 07:10 itibarıyla 7.220 TL seviyesinden işlem görüyor. Bir önceki gün 7.811 TL’ye kadar yükselerek tarihi zirvesini gören gram altında, bu seviyenin ardından güçlü bir kâr realizasyonu dikkat çekti. Zirveden itibaren yaşanan geri çekilme bir gün içinde 500 TL’nin üzerine çıktı.

Ons altın tarafında ise 5.602 dolarla görülen rekorun ardından fiyatların 5.200 dolara kadar düşmesi, gram altın üzerinde de baskı yarattı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 30 Ocak 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.209,77 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.995,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 25.989,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 52.407,77 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 51.780,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 131.421,32 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.218,95 dolar

