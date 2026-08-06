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Altın fiyatlarında sert yükseliş: İşte 6 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 6 Ağustos 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Haber Merkezi
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Altın fiyatlarında sert yükseliş: İşte 6 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
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Gram altın güne 6.522 TL, ons altın ise 4.266 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları, perşembe günü art arda dördüncü işlem seansında da yükselişini sürdürerek son yedi haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 6 Ağustos 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.522,03 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.610,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.201,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 41.683,93 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.260,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 104.529,49 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.266,01 dolar

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