Altın fiyatlarında son durum: İşte 12 Şubat 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 12 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın fiyatları, ocak ayına ilişkin istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve bunun kısa vadede faiz indirimi ihtimalini azaltmasıyla birlikte güç kazanan doların etkisiyle geriledi.

Önceki işlem gününde yüzde 1’in üzerinde yükselen spot altın ise yön değiştirerek yüzde 0,4 düşüş kaydetti ve ons başına 5.058,64 dolar seviyesine indi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 12 Şubat 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.099,47 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.028,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.056,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 47.942,64 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.927,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 120.224,26 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.056,74 dolar

