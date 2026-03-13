  1. Ekonomim
Altın fiyatlarında son durum: İşte 13 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 13 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum: İşte 13 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Gram altın, 7.265 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın güne 5.115 dolar civarında başladı.

Geçtiğimiz hafta cuma günü 5.171 dolardan kapanış yapan ons altın, haftanın son işlem gününde 5.115 dolar düzeyinde hareket ediyor. Böylece ons fiyatında haftalık bazda yaklaşık yüzde 1 oranında bir gerileme görülüyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 13 Mart 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.267,28 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.053,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.120,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 48.012,54 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.011,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 120.399,55 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.116,27 dolar

