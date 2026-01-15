Altın fiyatlarında son durum: İşte 15 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcıların son üç işlem gününde görülen tarihi zirvelerin ardından kâr realizasyonu yapması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın hem Fed Başkanı’na hem de İran’a yönelik daha ılımlı mesajlar verdiği algısının güvenli liman talebini zayıflatmasıyla perşembe günü düşüş gösterdi.

Spot altın ons başına 4.584 dolara indi. Bir önceki seansta altın, 4.642,72 dolar ile rekor seviyeyi görmüştü.

Altında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 15 Ocak 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.378,80 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.559,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.118,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 42.309,47 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.074,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 106.098,13 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.588,42 dolar