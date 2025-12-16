  1. Ekonomim
Altın fiyatlarında son durum: İşte 16 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 16 Aralık 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

16 Aralık 2025
Altın fiyatları güne değer kaybıyla giriş yaptı.

ABD’de bugün açıklanacak istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam verisinin, piyasaların yönü açısından kritik öneme sahip olması ve Fed’in ilerleyen dönemdeki para politikalarına dair sinyaller vermesi bekleniyor.

Altın fiyatları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 16 Aralık 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.889,53 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.687,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.369,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 38.911,48 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.559,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 97.577,11 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.287,45 dolar

