Altın fiyatlarında ‘tahvil faizi’ baskısı

Dünya genelinde enflasyon baskısı devam ederken, bu durum tahvil piyasalarındaki satış eğilimini de hızlandırdı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 10 Kasım 2022'den bu yana ilk kez yüzde 4 seviyesinin üzerine çıktı. Tahvil faizleri ile ters korelasyon içerisinde olan altın fiyatları ise, baskı altında hareket ediyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,59 artışla günü 1837 dolardan tamamlamasının ardından, saat 13:35 itibarıyla yüzde 0,29 oranında düşüşle 1832 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Ons altında, teknik açıdan 1780 dolar destek, 1840 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilecek

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırma ihtimalinin yüzde 30'u aştığını, temmuz ayına kadar da toplam 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Fed yetkililerinin açıklamalarının bugün de yatırımcıların odağında yer alacağını aktaran analistler, verilerden gelecek sinyallerin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Gram altın da değer kaybediyor

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,59 artışla 1116 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,29 azalışla 1112 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.820 lira, Cumhuriyet altını da 7.400 liradan satılıyor.