Altın fiyatlarında toparlanma çabası

İSTANBUL / EKONOMİ

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz hafta gördüğü 10 ayın en yüksek seviyesinden, güçlü gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası hızlıca geriledi ve yeni haftada toparlanma çabasında ilerliyor. Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yaptığı konuşmada, piyasa aktörlerinin beklentilerinden daha az şahin tavırda olması dolar endeksini geriletirken, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları değer kazandı.

Altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1886 doları, en düşük 1868 doları görürken; saat 13:20 itibarıyla yüzde 0,56 oranında yükselişle 1880 dolarda hareket ediyor.

Powell’ın konuşması ons altını destekledi

Fed Başkanı Powell'ın dün Washington Ekonomi Kulübünde katıldığı münazarada dezenflasyon sürecinin bazı sektörlerde başladığını belirterek, 2023'te enflasyonda önemli düşüşlerin görülmesini beklediklerini kaydetti.

Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarında Fed'in mart ve mayıstaki toplantılarda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik fiyatlamaların ağırlık kazandığını kaydeden analistler, bankanın mayıs-aralık döneminde ise faizleri sabit tutacağının öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, Powell'ın açıklamalarının tahmin edildiği kadar şahin tonda olmaması nedeniyle altın fiyatlarının toparlandığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1850 doların destek, 1900 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Gram altın da değer kazancında ilerliyor

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 13:20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,63 üzerinde 1139,13 liradan işlem görüyor. Gram altın fiyatında yaşanan yükselişi, ons altındaki değer kazancı destekledi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.870 lira, Cumhuriyet altını da 7.570 liradan satılıyor.

Dün, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 1.132 liradan tamamlamıştı.