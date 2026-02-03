Altın fiyatlarında toparlanma: İşte 3 Şubat 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın fiyatları, rekor seviyelere uzanan rallinin sert biçimde sona ermesinin ardından yaşadığı kayıpların bir bölümünü telafi ederek yeniden yükselişe geçti.

Spot altın, bir önceki seansta yüzde 4,8 ile son on yılı aşkın sürenin en keskin düşüşünü kaydettikten sonra toparlanarak yüzde 4,2’ye varan artış gösterdi ve ons başına 4.855 doların üzerine çıktı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 3 Şubat 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.720,63 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.048,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.097,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 46.505,09 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.011,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 116.619,37 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.816,61 dolar