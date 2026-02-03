  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altın fiyatlarında toparlanma: İşte 3 Şubat 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Altın fiyatlarında toparlanma: İşte 3 Şubat 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 3 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın fiyatlarında toparlanma: İşte 3 Şubat 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Altın fiyatları, rekor seviyelere uzanan rallinin sert biçimde sona ermesinin ardından yaşadığı kayıpların bir bölümünü telafi ederek yeniden yükselişe geçti.

Spot altın, bir önceki seansta yüzde 4,8 ile son on yılı aşkın sürenin en keskin düşüşünü kaydettikten sonra toparlanarak yüzde 4,2’ye varan artış gösterdi ve ons başına 4.855 doların üzerine çıktı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 3 Şubat 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.720,63 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.048,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.097,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 46.505,09 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.011,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 116.619,37 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.816,61 dolar

Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 3 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 3 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji 9 ili sarı kodla uyardı: Kar ve sağanak yağışa dikkat! İşte hava durumu tahminleri...Meteoroloji 9 ili sarı kodla uyardı: Kar ve sağanak yağışa dikkat! İşte hava durumu tahminleri...Gündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Şubat 2026 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Şubat 2026 dolar - Euro fiyatları)Finans
Epstein belgeleri: Yeni yayımlanan üç milyon sayfada kimlerin ismi geçiyor?Epstein belgeleri: Yeni yayımlanan üç milyon sayfada kimlerin ismi geçiyor?Dünya

 

Altında düşüş sürüyor: İşte 2 Şubat 2026 güncel altın satış fiyatları

Altın Haberleri

Altında düşüş sürüyor: İşte 2 Şubat 2026 güncel altın satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Şubat 2026 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Şubat 2026 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Şubat 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Şubat 2026 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım