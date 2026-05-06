Altın fiyatlarında toparlanma: İşte 6 Mayıs 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın 6.748 TL seviyesinden, ons altın ise 4.639 dolar civarından güne başlangıç yaptı.

ABD’nin ateşkesin sürdüğünü duyurması ve Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere sağlanan refakatin sonlandırılması, bölgedeki gerilimi azaltarak petrol fiyatlarında düşüşe yol açtı. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın, yaklaşık son 5 haftanın en düşük seviyelerinden toparlanarak yükselişe geçti.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 6 Mayıs 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.755,39 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.114,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.227,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.425,10 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.252,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 108.895,77 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.647,93 dolar