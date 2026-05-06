  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altın fiyatlarında toparlanma: İşte 6 Mayıs 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Altın fiyatlarında toparlanma: İşte 6 Mayıs 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 6 Mayıs 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın fiyatlarında toparlanma: İşte 6 Mayıs 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Gram altın 6.748 TL seviyesinden, ons altın ise 4.639 dolar civarından güne başlangıç yaptı.

ABD’nin ateşkesin sürdüğünü duyurması ve Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere sağlanan refakatin sonlandırılması, bölgedeki gerilimi azaltarak petrol fiyatlarında düşüşe yol açtı. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın, yaklaşık son 5 haftanın en düşük seviyelerinden toparlanarak yükselişe geçti.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 6 Mayıs 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.755,39 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.114,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.227,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.425,10 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.252,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 108.895,77 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.647,93 dolar

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 6 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 6 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar artacak! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar artacak! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Mayıs 2026 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Mayıs 2026 dolar - Euro fiyatları)Finans
İlk kez ev alacaklar dikkat! İlk Evim konut kredisi için başvuru şartları neler? İşte ödeme tablosuİlk kez ev alacaklar dikkat! İlk Evim konut kredisi için başvuru şartları neler? İşte ödeme tablosuEkonomi

 

Altın 5 haftanın en düşüğünde: İşte 5 Mayıs 2026 altın fiyatları

Altın Haberleri

Altın 5 haftanın en düşüğünde: İşte 5 Mayıs 2026 altın fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Mayıs 2026 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Mayıs 2026 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Mayıs 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Mayıs 2026 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım