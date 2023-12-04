Altın fiyatlarında tüm zamanların zirvesi

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının işlemcilerin merkez bankasının gelecek yılın başında faiz artırımlarına başlayabileceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle 2148 doları aşarak tüm zamanların zirvesine yükseldi. Ons altın saat 09.54 itibarıyla yüzde 0,23 artışla 2075 dolardan işlem gördü.

Gram altın 2000 liraya yaklaştı

Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle tarihi rekor seviyesini 1997 liraya kadar yükseltti ve 2000 lira psikolojik seviyesine yaklaştı. Gram altın şu sıralarda ise, yüzde 0,40 primle 1931 liradan alıcı buldu.