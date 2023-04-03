Altın fiyatlarında volatil seyir

Altının ons fiyatı, küresel enflasyonist baskının yeniden yükselmesiyle yeni haftaya düşüşle başladı. OPEC+ ülkelerinin beklenmedik bir şekilde mayıs ayı itibarıyla petrolde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gideceğine yönelik karar, enflasyon endişelerini tekrar güçlendirirken küresel piyasalarda fiyatlamalar farklılaştı. Borsa endeksleri karışık bir seyir izledi, dolar güçlendi, ABD tahvil faizleri yükseldi. Ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları geriledi. Şu dakikalarda ise dolar endeksinin güçlenmesiyle altın fiyatları kazanca yöneldi.

Ons altın, bugün içerisinde en yüksek 1977 doları, en düşük 1949 doları görürken; saat 14:50 itibarıyla yüzde 0,32 oranında yükselişle 1975 dolarda hareket ediyor. Altının ons fiyatında 1950 dolar destek, 1990 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta ABD'de enflasyonun yavaşladığına ve ‘şahin’ para politikası adımlarının yakında sona ereceğine yönelik beklentilerle risk iştahı artmış bu da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmuştu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 59 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, Fed'in yıl sonuna doğru faiz indireceğine yönelik tahminler de varlığını sürdürüyor.

Gram altın da yükselişte

Altının gram fiyatı, yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,51 yükselişle 1220 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1990 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 40 liradan satılıyor.