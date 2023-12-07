Altın fiyatlarında yatay seyir: Veriler yön belirleyici olacak
Altın fiyatları dar bant aralığında hareket ederken; ABD'den bugün gelecek haftalık işsizlik maaş başvuruları ve yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi kritik önemde olacak. Sürpriz gelecek veriler eşliğinde piyasalarda oynaklık yaşanabilir.
Altının ons fiyatı, ABD'de istihdam piyasasında soğumaya işaret eden verilerin faiz indirimlerinin gelecek yıl başlayacağı yönünde beklentileri kuvvetlendirmesiyle yükselirken yatırımcılar bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaş başvuruları verisini izleyecek.
2024 - 2030 dolar aralığında işlem gören ons altın, saat 09.06 itibarıyla yüzde 0,01 düşüşle 2026 dolarda işlem görüyor.
Gram altın fiyatı, yeni günün ilk saatlerinde yatay bir seyirde hareket ederken; şu dakikalarda yüzde 0,07 yükselişle 1885 liradan alıcı buldu.