  3. Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 12 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 12 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 12 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gram altın 6.380 TL’ye, ons altın ise 4.601 dolara yükselerek rekor seviyelere ulaştı.

İran’da protestoların genişlemesi, ABD’nin bölgeye yönelik olası müdahale açıklamaları, Başkan Donald Trump’ın Grönland için askeri seçenekleri gündeme getirmesi ve FED Başkanı Powell hakkında soruşturma sürecinin başlatılması; piyasalarda belirsizliği artırdı.

Bu gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendirerek altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 12 Ocak 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.339,00 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.562,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.122,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 41.475,15 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.082,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 104.005,95 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.567,86 dolar

