  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 26 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 26 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 26 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 26 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Altın, artan jeopolitik belirsizlikler ve Amerika Birleşik Devletleri yönetimine yönelik güven kaybıyla pazartesi günü ons başına 5 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 26 Ocak 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.077,94 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.742,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.483,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 46.195,63 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.787,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 115.843,35 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.076,21 dolar

Benzine zam gelecek: İşte 26 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam gelecek: İşte 26 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu uyarı: Yağmur ve rüzgara dikkat! İşte hava durumu tahminleriMeteoroloji'den 9 il için sarı kodlu uyarı: Yağmur ve rüzgara dikkat! İşte hava durumu tahminleriGündem
AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde depremAFAD duyurdu: Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde depremGündem
Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı: 2026 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı: 2026 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?Ekonomi

 

25 Ocak 2026 güncel altın satış fiyatları

Altın Haberleri

25 Ocak 2026 güncel altın satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım