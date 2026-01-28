Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 28 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

  1. Ekonomim
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 28 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Altın fiyatları, devam eden jeopolitik belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası’nın para politikası adımlarına yönelik beklentiler öncesinde doların yaklaşık son dört yılın en düşük seviyelerine inmesiyle yükselişini sürdürdü.

Salı günü yüzde 3’ün üzerinde değer kazanan altın, çarşamba günü tarihinde ilk kez 5.200 dolar eşiğini aştı.

Spot piyasada altın yüzde 0,6 artışla ons başına 5.219,97 dolardan alıcı bulurken, gün içinde 5.224,95 dolara kadar yükselerek yeni bir zirve gördü. Altın, yıl başından bu yana toplamda yüzde 20’nin üzerinde prim yaptı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 28 Ocak 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.316,83 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.411,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.821,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 47.663,91 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 49.453,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 119.525,29 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.236,91 dolar

