Altın fiyatlarında yeni zirve

Altının gram fiyatı, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel yukarı yönlü hareketini sürdürürken; tüm zamanların en yüksek seviyesini 1651 liraya taşıdı. Gram altın, saat 13.27 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 1646 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 710 lira, Cumhuriyet altını da 11 bin liradan satılıyor.

Dün gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 1,4 üzerinde 1646 liradan tamamlamıştı.

Ons altın 1 ayın en yükseğinde

Altının ons fiyatı, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle, dün yüzde 1,3 artışla 1.957 dolardan kapanmasının ardından, bugün en yüksek 1963 doları gördü ve son 1 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Sarı maden şu sıralarda yüzde 0,12 artışla 1959 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 1950 ve 1940 dolar destek, 1980 ve 1990 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Fed’den faiz artırım beklentileri zayıfladı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldığını belirten analistler, üst üste 12 ayda yavaşlama kaydeden yıllık enflasyonun Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından "şahin" adımlarına son verebileceği öngörülerinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.