Altın fiyatlarında yeniden ‘Fed’ baskısı
Altın fiyatları, ABD’de yaşanan banka kriziyle beraber ‘güvenli liman’ desteğiyle yaşadığı yükselişe ara verdi. Fed’in faiz artış olasılığının yeniden fiyatlanmaya başlamasıyla altın fiyatları üzerinde baskı oluştu.
ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek iki toplantıda 25'er baz puan faiz artışına giderek şahin politikaları sonlandıracağı öngörüyor. Fed'in adımlarının enflasyon üzerindeki etkilerinin görülmesi pozitif algılanırken, bu gelişmelerle altın fiyatlarındaki yükseliş durdu.
Altının ons fiyatında teknik açıdan 1890 dolar destek, 1930 dolar direnç konumunda bulunuyor.
Dün yüzde 0,51 azalışla günü 1904 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, saat 12:48 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,60 altında 1892 dolardan alıcı buluyor.
Gram altında düşüş eğilimi
Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,46 azalışla 1162 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,37 azalışla 1157 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1900 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 700 liradan satılıyor.