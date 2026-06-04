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Altın fiyatlarında yön arayışı: İşte 4 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 4 Haziran 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Altın fiyatlarında yön arayışı: İşte 4 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
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Gram altın güne 6.610 TL seviyesinden, ons altın ise 4.474 dolar düzeyinden başladı.

İşlemlerin ilk saatlerinde ons altın, teknik açıdan önemli bir destek noktası olarak değerlendirilen 200 günlük hareketli ortalamaya kadar geri çekilerek 4.423 dolar seviyesini gördü. Ardından gelen tepki alımları ile yukarı yöneldi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 4 Haziran 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.591,892 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.877,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.741,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.106,09 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.363,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 108.095,80 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.464,54 dolar

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