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Altın fiyatlarında yön arayışı: İşte 9 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 9 Haziran 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Altın fiyatlarında yön arayışı: İşte 9 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
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Gram altın yeni güne 6.432 TL seviyesinden, ons altın ise 4.337 dolar düzeyinden başladı.

Orta Doğu’da ateşkes beklentilerinin yeniden güç kazanması altın fiyatlarını desteklemeye devam ederken, yatırımcıların odağı yarın açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 9 Haziran 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.432,461 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.638,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.251,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 42.158,78 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.461,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 105.720,24 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.337,03 dolar

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