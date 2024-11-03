Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? İşte ünlü bankanın tahmini

Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs, altın fiyatlarının 2025 sonuna kadar yüzde 8 daha artarak ons başına 3 bin dolara çıkmasını öngörüyor.

Banka, bu tahmini için merkez bankalarının altın alımları, Fed faiz indirimleri ve güvenli liman yatırımlarına olan ilginin devam etmesini gerekçe gösteriyor. Bu yıl altının fiyatı yüzde 30’dan fazla artarak 2 bin 790 dolarla rekor seviyelere ulaştı.

Goldman Sachs'ın tahmini üç ana nedene dayanıyor:

1- Merkez bankalarının talebi: Goldman, merkez bankalarının yüksek altın talebinin devam edeceğini ancak önümüzdeki yıl biraz yavaşlayacağını düşünüyor. Rusya’ya uygulanan yaptırımların ardından bazı ülkeler rezervlerini çeşitlendirme amacıyla dolardan bağımsız olarak altın alımına yöneldi. Analistlere göre, merkez bankası alımları 2025 yılı sonuna kadar aylık 30 ton seviyesine yavaşlayacak, ancak bu oran yine de 2022 öncesi ortalama olan 17 tonun üzerinde kalacak.

2- ABD'de faiz oranlarının düşmesi: ABD faiz oranlarının düşmesi, Batı’da altın destekli ETF yatırımlarını artıracak. Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025 ortasında politika faizini yüzde 3,25-3,5 aralığına çekmesini bekliyor. Altın faiz getirisi sağlamadığı için, düşük faiz politikası bu metalin rekabet gücünü artırır. Yüksek faiz oranları, faize dayalı diğer varlıkları tercih edilir hale getirir.

3-Güvenli liman yatırımları: Altına olan güvenli liman yatırımları da artmaya devam edecek. Banka, jeopolitik ve enflasyon endişeleri nedeniyle altına yönelik spekülatif pozisyonların yüksek seviyelere çıktığını belirtiyor. Seçim sonrası belirsizliğin azalmasıyla bu pozisyonların normalleşmesi bekleniyor ancak uzun vadede ticaret anlaşmazlıkları, Fed’in bağımsızlığına yönelik tehditler, ABD borç endişeleri ve gelecekteki resesyon riskleri gibi faktörler altını çekici bir korunma aracı olarak tutmaya devam edecek.