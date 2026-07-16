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Altın güne düşüşle başladı: İşte 16 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 16 Temmuz 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Altın güne düşüşle başladı: İşte 16 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
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Gram altın güne 6.103 TL, ons altın ise 4.036 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları perşembe gününe düşüşle başladı. Petrol fiyatlarındaki artış, enflasyonun yüksek kalabileceği endişelerini artırdı. Söz konusu durum, Fed'in faiz oranlarını yüksek tutacağı beklentilerini canlandırdı. Dolar değer kazandı ve altına talep azaldı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 16 Temmuz 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.103,98 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.024,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.060,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 40.109,17 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.929,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 100.580,51 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.036,26 dolar

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