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Altın güne düşüşle başladı: İşte 3 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 3 Haziran 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Altın güne düşüşle başladı: İşte 3 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
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Gram altın yeni güne 6.615 TL seviyesinden, ons altın ise 4.477 dolar düzeyinden başladı.

Orta Doğu’da devam eden jeopolitik riskler ve ABD’de açıklanan güçlü istihdam rakamları piyasaların odağında yer alıyor.

Beklentilerin üzerinde gelen istihdam verileri, Fed’in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri zayıflatırken, bu durum altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 3 Haziran 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.626,26 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.879,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.738,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.465,42 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.363,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 108.996,88 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.486,25 dolar

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