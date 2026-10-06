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Altın güne düşüşle başladı: İşte 6 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 6 Ekim 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Altın güne düşüşle başladı: İşte 6 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
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Gram altın güne 6.532 TL, ons altın ise 4.129 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları, güçlü dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin yarattığı baskıyla salı günü düşüş kaydetti.

Öte yandan, Fed’in bu ay faiz artıracağına yönelik beklentilerin zayıflaması, altındaki değer kaybının daha fazla derinleşmesini engelledi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 6 Ekim 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.532,93 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.745,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.484,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 42.832,41 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.842,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 107.409,49 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.129,84 dolar

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