Altın güne düşüşle başladı: İşte 9 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 9 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Altın güne düşüşle başladı: İşte 9 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Gram altın 7.210 TL, ons altın ise 5.090 dolar seviyesinden güne başladı. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin artmasına rağmen, altın fiyatlarında gerileme dikkat çekiyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 9 Mart 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.216,49 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.088,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.168,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 48.747,81 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.115,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 122.243,36 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.094,30 dolar

