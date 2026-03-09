Altın güne düşüşle başladı: İşte 9 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın 7.210 TL, ons altın ise 5.090 dolar seviyesinden güne başladı. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin artmasına rağmen, altın fiyatlarında gerileme dikkat çekiyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 9 Mart 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.216,49 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.088,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.168,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 48.747,81 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.115,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 122.243,36 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.094,30 dolar