  Altın güne düşüşle başladı: İşte 9 Nisan 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altın güne düşüşle başladı: İşte 9 Nisan 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 9 Nisan 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Gram altın 6.745 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın 4.715 dolar civarında güne başladı. Dün 7.000 TL’yi aşan fiziki gram altın ise sabahın erken saatlerinde 6.875 TL’ye kadar geri çekildi.

Orta Doğu’daki ateşkes ihlallerinin devam etmesi ve petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi, altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 9 Nisan 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.738,39 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.501,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.935,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.965,55 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.663,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 112.758,69 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.720,30 dolar

