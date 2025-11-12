Altın güne nasıl başladı? Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Gram altın fiyatı 5.579 TL ve ons fiyatı 4.111 dolardan güne başlıyor. Son 3 haftanın zirvesine yakın yerlerden sınırlı kâr satışları ile karşılaşan ons için 4.160 dolar ilk direnç olarak gösteriliyor.

Bu arada ABD’de hükümetin açılması ile birlikte ertelenen ekonomik veriler açıklanacak. Tarım dışı istihdam başta olmak üzere bu verilerin zayıf gelmesi ve FED’den faiz indirimi iyimserliğinin artması bekleniyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 12 Kasım Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.579,39 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.482,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.948,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.937,23 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.774,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 95.134,01 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.111,56 dolar