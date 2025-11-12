  1. Ekonomim
Altın güne nasıl başladı? Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 12 Kasım 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Gram altın fiyatı 5.579 TL ve ons fiyatı 4.111 dolardan güne başlıyor. Son 3 haftanın zirvesine yakın yerlerden sınırlı kâr satışları ile karşılaşan ons için 4.160 dolar ilk direnç olarak gösteriliyor.

Bu arada ABD’de hükümetin açılması ile birlikte ertelenen ekonomik veriler açıklanacak. Tarım dışı istihdam başta olmak üzere bu verilerin zayıf gelmesi ve FED’den faiz indirimi iyimserliğinin artması bekleniyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 12 Kasım Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.579,39 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.482,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.948,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.937,23 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.774,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 95.134,01 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.111,56 dolar

Altında yön ne olacak? Gözler ABD verileri ve FED'de: İşte beklentiler...

Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar/TL bugün ne kadar? (11 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

