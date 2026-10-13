  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altın güne nasıl başladı? İşte 13 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Altın güne nasıl başladı? İşte 13 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 13 Ekim 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Altın güne nasıl başladı? İşte 13 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Gram altın güne 6.641 TL, ons altın ise 4.189 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları, doların güçlü görünümünü sürdürmesi ve yatırımcıların ABD enflasyon verilerinden Fed’in faiz politikasına yönelik yeni ipuçları elde etmeyi beklemesiyle salı günü düşüş kaydetti.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 13 Ekim 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.641,00 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.861,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.715,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.010,32 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.303,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 107.855,64 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.189,03 dolar

Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ekim 2026 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ekim 2026 dolar - Euro fiyatları)Finans
Türkiye'nin devleri sıralandı, zirvede hangi şirket yer aldı? İşte Türkiye'nin en değerli şirketleriTürkiye'nin devleri sıralandı, zirvede hangi şirket yer aldı? İşte Türkiye'nin en değerli şirketleriEkonomi

 

Altın haftaya yükselişle başladı: İşte 12 Ekim güncel altın fiyatları

Altın Haberleri

Altın haftaya yükselişle başladı: İşte 12 Ekim güncel altın fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ekim 2026 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ekim 2026 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ekim 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ekim 2026 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım