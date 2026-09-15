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Altın güne nasıl başladı? İşte 15 Eylül 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 15 Eylül 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Altın güne nasıl başladı? İşte 15 Eylül 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
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Gram altın güne 6.737 TL, ons altın ise 4.304 dolar seviyesinden başladı.

Ons altın, son 24 saat içinde 4.253 dolar seviyesine kadar çekilerek son 5 haftanın en düşük değerini gördü. Sarı metalde düşüşün ardından bu sabah saatleri itibarıyla toparlanma hareketi ve tepki alımları öne çıkıyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 15 Eylül 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.737,88 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.032,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.058,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.555,93 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.974,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 109.223,85 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.304,20 dolar

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