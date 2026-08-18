Altın güne nasıl başladı? İşte 18 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

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Gram altın güne 6.768 TL, ons altın ise 4.390 dolar seviyesinden başladı.

Altın, Fed’in gelecek ay faiz artıracağı yönündeki beklentilerin zayıflamasıyla salı günü de değer kazanarak yükselişini üçüncü işlem gününe taşıdı.

Piyasalarda gözler, Fed’in son toplantısına ilişkin tutanaklara çevrilirken, yatırımcılar söz konusu metinde bankanın önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin yeni sinyaller arıyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 18 Ağustos 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.768,98 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.011,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.016,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.865,61 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.871,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 110.000,41 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.390,83 dolar