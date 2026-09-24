Altın güne nasıl başladı? İşte 24 Eylül 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

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Gram altın güne 6.729 TL, ons altın ise 4.284 dolar seviyesinden başladı.

Geçtiğimiz hafta 4.400 dolar seviyesine kadar yükselen altın, ardından gelen satışlarla birlikte ivme kaybetti.

ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, doların güç kazanması, Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamalar, ABD ekonomisine ilişkin güçlü veriler ve petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkması, değerli metalin kısa vadeli görünümü üzerinde baskı oluşturuyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 24 Eylül 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.729,10 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.006,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.006,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.838,04 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.883,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 109.931,29 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.284,37 dolar