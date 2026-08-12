Altın güne yükselişle başladı: İşte 12 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

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Altın fiyatları, birkaç gün boyunca devam eden yükselişin ardından bugün açıklanacak ABD’nin temmuz ayı enflasyon verisi öncesinde yatay bir seyir izliyor.

Dün 4.368 dolardan günü tamamlayan ons altın, bugün 4.400 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ons altında haftanın en yüksek seviyesi ise 4.435 dolar olarak kaydedildi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 12 Ağustos 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.759,81 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.028,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.056,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.764,77 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.936,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 109.747,54 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.402,28 dolar