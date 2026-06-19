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Altın haftalık kayıp yolunda: İşte 19 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 19 Haziran 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Altın haftalık kayıp yolunda: İşte 19 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
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Gram altın güne 6.211 TL, ons altın ise 4.149 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları, ABD dolarının güç kazanması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası konusunda verdiği şahin mesajların etkisiyle cuma günü düşüş kaydetti.

Bu gerilemeyle birlikte değerli metal, art arda üçüncü haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 19 Haziran 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.211,16 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.337,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.643,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 41.755,89 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.192,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 104.709,93 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.149,08 dolar

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