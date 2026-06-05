Altın haftalık kayıp yolunda: İşte 5 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın fiyatı 6.585 TL ve ons fiyatı 4.440 dolardan güne başlıyor.

Altın fiyatları cuma günü düşüş gösterirken, ABD ile İran arasında bir uzlaşı sağlanabileceğine dair beklentilerin Orta Doğu'daki tırmanan gerilimler nedeniyle zayıflaması piyasaları etkiledi.

Bunun yanında, enflasyonun yükselmeye devam edeceği ve faiz oranlarının artırılabileceği yönündeki kaygılar da değerli metal üzerinde baskı yaratarak altının haftayı kayıpla kapatma eğilimine girmesine neden oldu.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 5 Haziran 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.577,616 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.824,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.627,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.428,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.138,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 108.903,03 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.440,65 dolar