Altın haftaya düşüşle başladı: İşte 11 Mayıs 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın, güne 6.830 TL seviyesinden başlarken ons altın fiyatı 4.683 dolar olarak kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran savaşında saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran'ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtti. Söz konusu gelişme petrol fiyatlarını yukarı taşırken, bu gelişme altın fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 11 Mayıs 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.830,87 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.204,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.374,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.654,66 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.578,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 111.979,09 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.676,25 dolar