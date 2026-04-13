  Altın haftaya düşüşle başladı: İşte 13 Nisan 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altın haftaya düşüşle başladı: İşte 13 Nisan 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 13 Nisan 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
Gram altın 6.780 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın ise güne 4.715 dolar düzeyinde başladı.

Petrol fiyatlarındaki artış ve dolar endeksindeki güçlenme, enflasyona dair kaygıların yükselmesi ve faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 13 Nisan 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.783,64 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.435,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.801,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.733,94 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.431,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 112.177,91 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.715,32 dolar

