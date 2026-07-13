Altın haftaya düşüşle başladı: İşte 13 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 6.132 TL, ons altın ise 4.060 dolar seviyesinden başladı.

ABD ile İran arasında hafta sonu gerçekleşen karşılıklı saldırılar, enerji fiyatlarını yukarı taşıyarak enflasyon baskılarını artırdı. Bu gelişme, faiz artırımı beklentilerini yeniden güçlendirirken altın fiyatlarında düşüşe yol açtı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 13 Temmuz 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.132,84 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.068,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.118,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 40.430,44 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.045,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 101.386,14 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.060,38 dolar