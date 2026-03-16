Altın haftaya düşüşle başladı: İşte 16 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın haftaya 7.110 TL seviyesinden başlarken, ons altın ise 5.005 dolar civarında işlem görüyor. Ons fiyatı gün içinde 4.968 dolara kadar gerileyerek son dört haftanın en düşük seviyesini test etti.

Petrol fiyatlarındaki artış, dolar endeksindeki yükseliş ve ABD tahvil getirilerindeki güçlenme ise değerli metal üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 16 Mart 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.127,15 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.833,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.660,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 47.223,78 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.131,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 118.421,59 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.021,11 dolar