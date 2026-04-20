Altın haftaya düşüşle başladı: İşte 20 Nisan 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın fiyatı 6.913 TL ve ons fiyatı 4.792 dolardan güne başlıyor.

Altın fiyatları, hafta sonu Orta Doğu’da yükselen gerilimin enerji tedarikinde aksama ihtimalini artırarak enflasyon baskılarını yeniden gündeme getirmesi ve çatışmayı bitirmeye yönelik müzakerelerin akıbetine dair belirsizlik oluşturmasının ardından geriledi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 20 Nisan 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.913,34 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.373,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.745,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 45.325,24 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.283,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 113.660,69 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.792,23 dolar