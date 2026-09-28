Altın haftaya düşüşle başladı: İşte 28 Eylül 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 28 Eylül 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Gram altın güne 6.603 TL, ons altın ise 4.196 dolar seviyesinden başladı.
Altın fiyatları, Pazartesi günü yüzde 1’in üzerinde değer kaybederek haftalık düşüşünü sürdürdü.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD’den gelen güçlü ekonomik aktivite verileri, Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.
Altın fiyatlarında son durum
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.
İşte 28 Eylül 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 6.603,12 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.748,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 21.490,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 43.825,88 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.856,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 109.900,79 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.196,76 dolar