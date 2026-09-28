  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altın haftaya düşüşle başladı: İşte 28 Eylül 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Altın haftaya düşüşle başladı: İşte 28 Eylül 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 28 Eylül 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Altın haftaya düşüşle başladı: İşte 28 Eylül 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Gram altın güne 6.603 TL, ons altın ise 4.196 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları, Pazartesi günü yüzde 1’in üzerinde değer kaybederek haftalık düşüşünü sürdürdü.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD’den gelen güçlü ekonomik aktivite verileri, Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 28 Eylül 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.603,12 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.748,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.490,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.825,88 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.856,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 109.900,79 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.196,76 dolar

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 28 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 28 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji 19 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat! İşte sıcaklık tahminleri...Meteoroloji 19 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat! İşte sıcaklık tahminleri...Gündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Eylül 2026 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Eylül 2026 dolar - Euro fiyatları)Finans
Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel tutarlarEmekli promosyonlarında son durum: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel tutarlarEkonomi

 

Altın fiyatlarında düşüş derinleşti: Gözler ABD verilerinde

Altın Haberleri

Altın fiyatlarında düşüş derinleşti: Gözler ABD verilerinde
Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Eylül 2026 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Eylül 2026 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Eylül 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Eylül 2026 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım