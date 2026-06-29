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Altın haftaya düşüşle başladı: İşte 29 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 29 Haziran 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Altın haftaya düşüşle başladı: İşte 29 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
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Gram altın güne 6.099 TL, ons altın ise 4.067 dolar seviyesinden başladı.

Altın, ABD ile İran arasında hafta sonu yaşanan saldırıların petrol fiyatlarını yükseltmesi ve Fed'in faiz artırımlarına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle haftaya düşüşle başladı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 29 Haziran 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.099,92 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.139,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.235,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 40.294,11 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.341,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 101.044,28 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.067,41 dolar

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