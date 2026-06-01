Altın haftaya nasıl başladı? İşte 1 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 6.680 TL, ons altın ise 4.525 dolar seviyesinden başladı.

Orta Doğu’da devam eden jeopolitik riskler, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin sürmesi ve küresel tahvil getirilerinin yüksek kalması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 1 Haziran 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.661,129 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.072,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.126,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.757,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.138,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 109.728,05 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.515,39 dolar