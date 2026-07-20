Altın haftaya nasıl başladı? İşte 20 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 6.108 TL, ons altın ise 4.025 dolar seviyesinden başladı.

Orta Doğu'da çatışmaların şiddetlenmesi sonucu Brent petrolün varil fiyatının 90 dolar seviyesinin üzerine yükselmesi, enflasyona ilişkin kaygıları güçlendirdi.

Buna ek olarak, Fed yetkililerinin faiz oranlarında ilave artışların gündeme gelebileceğine yönelik mesajları, altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 20 Temmuz 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.108,83 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.982,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.977,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 39.808,76 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.764,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 99.827,18 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.025,05 dolar